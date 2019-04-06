〈台北都會〉新北捷運菜寮站附近 25棟大樓還在抽水肥

2019-04-06

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市三重區人口密集，市議員王威元反映說，在菜寮捷運站附近有二十六棟大樓，其中只有一棟有污水下水道管線，連新蓋的菜寮捷運共構大樓也沒有，仍仰賴不文明的抽水肥方式；對此，市府水利局污水下水道工程科長傅光維表示，菜寮捷運站附近有密集的台電纜線，沒有空間設置污水下水道，正在評估排除障礙，會持續規劃。

黃金地段好瞎 沒有污水下水道

王威元指出，在重新路三段的雙號邊有二十六棟大樓，其中包含捷運菜寮站共構大樓，竟然只有一棟大樓有污水下水道管線，捷運站附近是黃金地段，其他二十五棟大樓至今仍在使用落後的抽水肥方式，不但諷刺，也不符合環境衛生。

台電纜線密集 市府將排除障礙

他說，當地唯一一棟使用污水下水道，主因是鄰近中正南路口，污水管線的高低差可以接得上，鄰近很多地區因為深度不夠而無法銜接管線，可能是路面高低落差，造成污水難以自然流動，但仍可利用人工技術將污水下水道設置完成。

傅光維表示，三重區目前污水下水道接管率約九十三％，遠高於新北市的五十九％平均值，因為菜寮捷運站後方有一處台電變電所，鄰近地區都仰賴供電，地下有密集的台電纜線等，導致無法埋設污水下水道，水利局正在評估排除障礙。

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