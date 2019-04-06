〈北部〉掃墓鮮花 花縣府發送近3萬束

2019-04-06

〔記者王峻祺／花蓮報導〕清明連假首二日正逢祭祖掃墓高峰期，花蓮縣十三鄉鎮市公所共在五十據點發送鮮花用品，一連二天已提供近三萬束鮮花，讓民眾領取使用，消防人員也輪班到各墓園宣導「四不二記得」口訣，盼能降低雜草公墓火災案件，避免掃墓變「燒墓！」

花蓮縣府自二○一三年規劃辦理清明掃墓便民措施，今年在連假首二日，分別於全縣十三鄉鎮市公墓、納骨設施及寺廟等五十個據點，發放鮮花及掃墓用品，數量多達二萬八千束鮮花及一萬一千套服務用品，民眾只需簽名登記就能索取。

縣消防局為維護墓區用火安全，各分隊也分別派員輪流至轄區主要墓地設置「四不二記得」標語防火宣導，包含雜草「不」亂燒、煙蒂「不」亂丟、冥紙「不」飛揚、爆竹「不」燃放，「記得」滅餘燼、「記得」收垃圾。

消防局長林文瑞說，提醒鄉親務必在祭祖後，將墓地周圍的火苗熄滅，並注意火苗飛散情況，如祭祖過程不慎引發火災，應就近以水源、沙土滅火，若火勢擴大，則要立即撥打一一九通報消防局。

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