〈北部〉後龍衛所5年就報廢 建築師、營造商獲不起訴

2019-04-06

苗栗縣衛生局︰已提再議

〔記者彭健禮／苗栗報導〕原苗栗縣後龍鎮衛生所啟用五年，外牆覆板即因風災嚴重脫落，苗栗縣政府調查更發現，建物鋼筋多處鏽蝕、安全堪慮，封閉廳舍兩年後，於去年底拆除，重建中。縣府對原廳舍工程建築師、營造商，提公共危險、詐欺取財、背信等刑事告訴；苗栗地檢署偵查，認為罪證不足，都不起訴。縣府衛生局表示，已提再議。

原後龍衛生所於二○一○年啟用，二○一五年八、九月陸續因颱風來襲，外牆覆蓋的矽酸鈣板嚴重脫落，威脅衛所人員安全，廳舍封閉，移入衛生局辦公，風災受損情況，遠大於鄰近建物，引批評「是紙糊的嗎？」

贏行政訴訟 縣府另告民事

縣府調查，認定工程偷工減料、未依圖施工，將建築師、營造商送公共工程委員會處分，行政訴訟判決定讞，縣府勝訴；縣府另告公共危險、詐欺取財、背信等刑事告訴及民事求償，民事尚在審理。

檢方依據台南市土木技師工會鑑定，原廳舍外牆覆板、磁磚等，均僅為阻隔與美觀，並非主結構體，瑕疵尚未危及建物整體結構安全，且鋼筋鏽蝕是外牆及造型屋頂漏水所致。

檢方依高等法院判例，所謂「致生公共危險」，須實際上有具體危險之發生為要件，如「有隨時倒塌、客觀上不適人居住，而影響居住安全之虞」，認為廳舍狀態，難以公共危險罪論屬。

另，縣府指控營造商使用的鋼筋與契約不同，認營造商涉詐欺取財；經檢方轉洽財團法人國家實驗研究院回函，兩者分別為美國材料及試驗協會與日本工業標準的標準鋼材，視為同等級鋼材，詐欺不構成。至於建築師雖有設計不當、監造不實；檢方認為，背信罪以行為人具有主觀上的背信故意為必要，經調查也難認定。

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