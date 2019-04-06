〈北部〉中壢天晟醫院候車亭太窄 市府擬改善

2019-04-06

〔記者許倬勛／中壢報導〕中壢區天晟醫院旁候車亭有十條市區公車、國道客運路線，尖峰時刻車滿為患，許多客車難以順利進站停靠，候車空間也擁擠不堪，市議員彭俊豪為此呼籲市府應該設法改善，擴大公車停靠區及候車空間。

市府交通局主任秘書熊啟中表示，因候車亭後方屬私地，將與天晟醫院討論能否釋出部分土地讓市府使用，也研議重新規劃公車停靠動線，並將候車亭改造成較為舒適候車的站體。

天晟醫院旁候車亭有十條公車、國道客運路線經過，每天約有四百車次，上下客一千五百多人次，但候車空間不足，每逢尖峰時段，候車亭經常擠爆人潮，民眾甚至無處可站，如遇雨天得撐傘等車，甚至得站到馬路上，相當危險。

彭俊豪說，若多班公車同時抵達，不但無法順利進站停靠，車流更會堵塞到後方路口，若提前在站牌前方就讓乘客上下車，乘客也恐遭後方車輛追撞。彭俊豪說，目前乘客等候空間已不敷使用，應該將只可容納十多人的候車空間，改善為能容納五十人左右的空間才能滿足需求。

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