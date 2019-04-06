〈北部〉《新屋》創意宣導 打火弟兄扮「與神同行」角色

2019-04-06

〔記者許倬勛／新屋報導〕昨天清明節，市府消防局第二大隊新屋分隊在新屋區著名的范姜古厝舉辦「落實防火在清明，與火神同行保平安」宣導活動，打火弟兄們扮成電影「與神同行」角色，講述消防知識與火災救命要訣，讓民眾直呼有趣。

新屋消防分隊構思許久，決定效仿韓國電影「與神同行」，打造五道消防試煉關卡，設計寓教於樂的宣導活動，五道關卡分別為「濃煙地獄」、「火鳴地獄」、「滅火地獄」、「重生地獄」、「最終審判」，代表火場濃煙體驗、住警器推廣、射水體驗、救護ＣＰＲ教學、消安知識問答。

消防隊員扮起「陰間使者」，一襲黑色套裝相當吸睛，使者們帶領掃墓的「貴人」們體驗各個關卡，耳提面命若不依指示操作，現實中可能會遇上情境中的真實危險，參與民眾宛如走進電影，直呼很有臨場感、收穫不少。

新屋分隊也提醒，掃墓務須遵守「四不二記得」，即雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、爆竹不燃放、金紙不飛揚；還要記得撲滅餘燼、記得收垃圾。

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