〈北部〉新屋葉五美公祠 逾8千子孫同時祭祖

2019-04-06

〔記者許倬勛／新屋報導〕有二八四年歷史、傳承超過十五代的新屋區「葉春日公派下協進會」昨天清明掃墓祭祖，海內外五大房派下子孫逾八千人返回祭祖，將葉五美公祠擠得水洩不通，各房子孫準備的三牲、素果擠滿供桌，今年更請人創作「葉五美頌」歌曲，子孫們齊聚合唱，盛況空前。

新屋區長姜義坤說，每年清明葉五美公祠春祭，都會有近萬名葉家子孫從全國及海外各地返回新屋區永興里祖祠祭祖，慎終追遠的精神表露無遺。

「葉春日公派下協進會」理事長葉倫在說，兩百多年前，先祖葉春日帶著兒子葉特鳳渡海來台開墾，在新屋區大牛欄地區落地生根，葉特鳳育有五子，分別取名為大榮、大華、大富、大貴、大春，象徵人間五大美事，後世統稱「五美公」，五美公子孫也開枝散葉。

從美國返台祭祖的八十二歲葉倫鈖說，他卅多年前離台赴美從商，因工作繁忙無法返台，每逢年節總是犯起思鄉病，十二年前退休後，決定每年都回來參加祭祖。他說：「因為這裡是我的根、我的家鄉。」

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