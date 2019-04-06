〈北部〉藍燈映溪 大溪吊橋看見另類「藍眼淚」

2019-04-06

〔記者李容萍／大溪報導〕桃園市大溪區曾獲選為全台十大觀光小城，雖然名氣響亮，但因留宿遊客不多，夜間觀光需求少，隨著民宿逐漸設立，市府開始打造夜間景點。知名的地標「大溪觀光吊橋」，橋面上已設置兩百條、每條約五十顆、廿多種顏色的LED燈繩索，並設計成每季不同燈光顏色與秒數變化，目前的春季藍光時間特別久，民眾來此夜遊可見如同馬祖「藍眼淚」美景，讓遊客十分驚喜。

溪水淚光閃閃 夜遊意外收穫

大溪老城文化工作者黃建義表示，他本來覺得遊客將大溪觀光吊橋的藍色燈光比喻成馬祖「藍眼淚」，似乎有點形容過度，但幾次在夜間仔細欣賞，發現大漢溪水在微風吹拂下，有些水紋反映著藍光猶如「淚光閃閃」，才發現「大溪藍眼淚」說的不是說吊橋燈光，而是溪水倒映點點反光的「淚光閃閃」。

馬祖藍眼淚是指一種夜光蟲（渦鞭毛藻），在海浪及自然風的驚擾下發出淡藍色的螢光，多出現於三至九月間，必須在無光害的環境，且避免月圓影響。

黃建義說，大溪老城區位於大漢溪畔河階地，高於河谷約四十公尺，遠看就像座小島，大溪老街曾獲選台灣十大觀光小城之首，吸引國內外遊客前來觀光旅遊休憩，許多人儘管每年多次前來旅遊也不會厭倦。

歷史街屋投射燈 老城區放閃

其實，大溪老城區的「夜遊」模式仍待推廣，黃建義說，大溪老街在夜晚有「路燈、騎樓燈、歷史街屋投射燈」三種燈光，每到夜晚仍燈火通明，華麗的老街燈光總讓夜晚到訪的遊客流連忘返，近年市府整理大溪中正公園崖線觀光步道、觀光透明電梯與夜間照明，擴大大溪老城區夜遊範圍，遊客在老城區可以選擇合法民宿入住，晚餐後可漫遊大溪老街、碼頭石板古道、大慶洞隧道、大溪吊橋、大溪公園、中山老街等景點，消夜可選車站鹹酥雞、慈湖路切仔麵、熱炒、小籠湯包等在地小吃，老城即使在夜間仍充滿魅力。

市府觀光旅遊局長楊勝評表示，大溪老城區以往沒有民宿、旅館也稀少，因為沒有夜遊需求，晚間店家的服務也少；現在已有三家民宿，夜遊的需求產生，雖然初期人數不多，在地導覽協會已發展預約專人導覽，市府會開發夜間的景點與活動，逐漸點亮大溪夜遊新商機。

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