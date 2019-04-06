〈北部〉《鐵玫瑰社區日》「光影幻境」來桃園 百元就能體驗

2019-04-06

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕一年一度的「鐵玫瑰社區日」將於廿六日至廿九日，連續四天在桃園藝文廣場登場，今年活動特別邀請英國「空氣建築」團隊，帶來大型裝置作品「光影幻境」，屆時藝文廣場將矗立起一幢奇幻的充氣建物，周邊還有好逛又好玩的文創市集。

26日起連4天 持市民卡再9折

市府藝文設施管理中心表示，這項展覽為購票參觀，即起可至二廳院售票系統訂購，票價一百元，持市民卡現場購票可享九折優惠，邀請民眾揪來親朋好友，一同感受特別的藝文體驗。

藝設中心主任王啟仲表示，春天很適合全家出遊與體驗藝文活動，市府每年春天都在桃園藝文廣場舉辦「鐵玫瑰社區日」，今年活動與國家兩廳院合作擴大舉辦，邀請「空氣建築」團隊帶來充滿異國風味的大型裝置，讓民眾探索體驗結合藝術及建築的美學饗宴。

英藝術團隊作品 目前台北展出

藝設中心指出，「空氣建築」團隊自一九九二年以來，已受邀至四十多個國家展出，有超過三百萬人親身體驗，設計團隊結合伊斯蘭、哥德式建築與幾何圖形的創作靈感及元素，打造巨大且色彩繽紛的「光影幻境」，不僅外觀奇特，團隊也在遵循大自然法則下，僅透過日光投射，不依靠任何燈具協助，民眾入內參觀時，一個轉身、一個跨步，都可能促成截然不同的光影幻象，瞬息萬變的神奇景象將翻轉視覺，讓人體驗前所未有的感官衝擊。

票價僅台北一半 每場限額80人

王啟仲說，為了鼓勵民眾參與，活動祭出一百元的優惠票價，比起正在台北展出的平日二百元、假日二百五十元票價，非常划算，民眾憑市民卡現場購票可享九折優惠，但每場限額八十人，民眾千萬不要錯過這難得的機會。另方面，廿五日至廿七日中午十二點至晚上六點，現場周邊有文創攤位進駐，邀請民眾屆時前來看展、散步、逛市集，度過美好假期。售票資訊可至兩廳院售票系統官網，或桃園展演中心臉書粉絲專頁查詢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/