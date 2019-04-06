〈中部〉霧鎖台中機場 47航班受影響

2019-04-06

〔記者張軒哲／台中報導〕昨日一早台中地區大霧深鎖，台中國際機場霧濛濛，能見度約僅一百公尺，機場七時開場即宣布暫停起降，直至九時四十五分能見度恢復起降標準，才准許起降，多名要趕回金門跟澎湖掃墓民眾怨聲四起。台中機場航務組指出，關站期間有十四個國際、國內線航班取消或延誤，後續有三十三個航班起降也受到延誤，班機延遲起降。

台中國際機場昨日上午台中飛香港、東京成田、越南河內、越南胡志明、韓國仁川等國際線，及澎湖、金門、南竿國內線航班延誤或取消，也影響下午國際、國內線航班正常起降，截至昨日中午十二時為止，約有四十七個航班受影響。

台中市楊姓旅客說，一早要趕回馬公掃墓，因班機無法正常起飛，只好先請家人改為下午，等午後飛抵澎湖，再跟家人一起去祭祖。

台中航空站主任張瑞澍指出，航空公司加派加班機疏運國內線旅客，也協調航港局由嘉義布袋港開航船隻，改由海運讓四十三名旅客到澎湖，近午時分航班陸續恢復正常起降。

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