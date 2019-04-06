〈中部〉愛台愛鄉土 85歲「送子大夫」展新畫

2019-04-06

〔記者蔡淑媛／台中報導〕知名畫家、台中市不孕症先驅及有「送子大夫」稱號的婦產科醫師趙宗冠，高齡八十五歲仍創作不輟，這次應大墩文化中心邀請，特別以「珍惜台灣美景，關懷世界遺產」為主題精選八十五幅新作，畫出台灣之美，盼國人立足台灣、放眼世界，即日起展出至十七日，開幕式為四月七日。

趙宗冠以膠彩、油畫頗負盛名，在全省美展、全國油畫展、臺陽美展等屢獲佳績，獲選為省展邀請畫家，廿年前以十二年時間完成全台「走透透、畫透透、展透透」的壯舉，之後持續以「深耕台灣、放眼世界」系列創作，這次畫展取材足跡遍及國內外各地，作品呈現濃郁的美的情懷，他呼籲大家愛鄉土、愛台灣、愛世界。

這次展出「金光閃閃永恆的玉山」寓意深遠，趙宗冠說，將台灣四季美景融入同一幅圖，春櫻、杜鵑、一葉蘭，及夏季野百合、秋葉、高山芒草、圓柏、冬雪，與玉山同框，象徵台灣永恆。

趙宗冠也畫出「金孔維府前散步」，象徵台灣富裕與祥和；「女王頭上金雞報喜」用純金箔繪製金雞站在野柳女王頭上，加上畫中遠方的玉山，呈現雞年純藝術年畫；另外還有合歡北峰的高山柏叢、澎湖玄武岩、石滬群，及世界九大建築之一的台中歌劇院，還有今年才完成的台中百年茄樹。

趙宗冠至今仍行醫，並長年在偏鄉義診，利用下診時間至少作畫六小時，他說作畫即休息，以前不孕症婦人治療後生子，現在孩子不孕也來找他治療、成功懷孕，行醫、行善還能持續作畫，讓他很快樂。

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