〈中部〉烏日自治橋 防撞桿撞到剩1根

2019-04-06

〔記者蘇金鳳／台中報導〕許多道路的路中央，除了劃設雙黃線也設防撞桿，以加強防護。議員指出，烏日區自治橋上下落差大，且有彎曲感，設防撞桿很重要，但防撞桿幾被撞光，只剩下一根，兩年都未修復，不利駕駛安全；光日路地下道防撞桿也破損嚴重。交通局表示，會前往了解狀況，若破損嚴重，將會儘速修復。

議員批2年未處理 交通局允速修復

議員吳瓊華指出，自治橋的防撞桿很早就有破損現象，毀損率太高，一向欠缺定期養護機制，雙向來車時因橋面有一定的坡度影響視線，駕駛容易開到對向車道，實在非常危險；防撞桿有助於提高駕駛視線的警覺性，有其設置的必要。

黃姓住戶表示，他常常經過自治橋，因為自治橋晚上很暗，若設有防撞桿，對駕駛比較有警示作用，不會一下子就開到對向車道去，但破損已久，市府卻遲不修補，效率不免令人質疑。劉姓住戶則說，設不設沒有影響，反正設了還是被大車子撞壞。

此外，也有民眾向吳瓊華反映烏日活動中心旁、光日路地下道路段，因很多車輛、機車貪圖轉彎方便，常自行破壞路中的防撞桿，甚至取下、留下足夠的距離可使車輛迴轉，險象環生，也讓防撞桿嚴重毀損。

吳瓊華表示，相關單位應加強自治橋等路段防撞桿設置，要修復原有、被破壞得補足，並且要有加強巡修及做好定期養護機制。

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