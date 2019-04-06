〈中部〉彰投掃墓81起火警 竹山空品紅害

2019-04-06

〔記者劉曉欣、劉濱銓／綜合報導〕昨天是清明節，許多民眾前往掃墓，墓地不時傳出雜草火災，讓消防兄弟疲於奔命，彰化縣昨一天就傳出約五十起火災，南投縣公墓火警也超過卅起。

此外，南投空氣品質指標在昨天中午過後超過一五○，像竹山地區就出現紅害等級，南投縣政府環保局說，連假期間南風較弱，污染物容易累積。環保局表示，昨天下午的紅害不排除與掃墓燒紙錢有關，雖然近年清明焚燒紙錢的量維持在七十噸，但配合送往焚化爐做集中燃燒的公墓則有增加趨勢，未來會加強宣導減量，以維空氣品質。

彰化縣消防局表示，清明墓地火災，主要都是燒雜草所引起，雖然在重點墓地，都有派人員、車輛直接進駐守護，但仍然有民眾為了方便除草，直接就放火燒草的情事發生。

雖然昨天墓地火災仍然頻傳，但也有人認為比以往來得少，消防人員指出，每年清節明的消防任務，就是墓地雜草火災，為了提前防範，先就靠近住宅的墓地區進行宣導，並事先請在地公所先進行除草，讓容易潛藏危險的墓區，降低火災的風險。

以往清明掃墓發生火災，也因為天乾物燥，但由於前幾天有下雨，讓墓區土地較為濕潤，也降低火災的發生率。

南投縣消防局表示，縣內從上週起進入掃墓季節，光上週六、日，二天就累積卅起公墓火警，昨清明節則至少有卅一起公墓火警，讓各地消防分隊疲於奔命，民眾掃墓應確實撲滅餘燼，才能避免火警。

南投環保局則說，昨上午竹山空品指標維持橘色提醒，到了下午才出現紅害，由於連假南投空品大致都是橘色，除受南風減弱影響，不排除是掃墓造成的污染物所致，建議民眾若發現空品變差，應適時配戴口罩，或減少外出活動。

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