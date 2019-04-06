〈中部〉《清明時節火力全開》北斗潤餅老店 傳承第五代

2019-04-06

〔記者陳冠備／彰化報導〕北斗鎮知名潤餅皮老店「潤餅輝」創業八十餘年，製作潤餅已經傳承至第五代，每年為迎接清明節吃潤餅傳統，家族成員不管身在何處，都要返回北斗大菜市場一起製作潤餅。業者陳弈汝說，做潤餅不僅是家族事業，也是紀念先人創業艱辛，因此每年的清明節前夕，家族大大小小都要請假一個月，以應付顧客需求。

陳姓家族每年請假1個月 返鄉開爐製作

北斗潤餅輝目前由第四代繼承，大哥陳栓銘、二姊陳弈汝、三姊陳姵芊、四弟陳維修接手，平時四人分散各地工作，農曆春分過後就開始聚集回北斗傳統市場製作潤餅，越接近清明節，還在就學的第五代也向學校請假，家族齊聚近廿人，每日連續十二小時開著四十七座火爐，製作二萬張餅皮，火力全上仍供應不暇。

陳弈汝表示，潤餅事業從曾祖父時代發跡，祖父接手後，潤餅大受喜酒宴客歡迎，訂單量暴增，四兄弟姊妹從小就要到菜市場開忙，後來父親接手，潤餅熱潮退去轉賣水果，但每年三月中至四月中返鄉掃墓的人一定要吃潤餅，在老顧客要求下繼續經營，因此每年只賣這一個月，十五年前父親去世，四兄妹們約定不解散，且每年此時都要請假回來賣潤餅，並以父親之名「潤餅輝」傳承下去。

陳栓銘說，他平時在北部教書，每年清明假期前就要準備付代課費，也要返鄉做潤餅維持家族傳統，小弟陳維修在北斗食品工廠廿年，當初甚至與老闆簽訂合約，每年休一個月回家幫忙。

陳弈汝說，為了做潤餅，小時候曾經忙到段考前一天，才能放假讀書，結婚後懷孕，也要挺著肚子還來幫忙，其中一個十一歲兒子還是在清明節出生，現在他也開始學習手藝，而為了永續傳承家族技藝。為落實食安法規，都自費數萬元來檢驗各項產品，這「期間限定版潤餅」一個月下來約可賣廿萬張潤餅皮。

張姓民眾表示，昨日從清晨七點開始排，約一小時才買到，吃過多家潤餅，潤餅輝吃起來最有層次，口感香Q，十多年來都吃不膩，因此每年清明節一定要買來吃。

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