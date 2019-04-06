〈中部〉日月潭賞螢 玩紙燈DIY、獵人體驗

2019-04-06

〔記者劉濱銓／南投報導〕賞螢秘境不藏私！日月潭風景區每年四、五月在桃米、蓮華池、水社、頭社、潭南等五大賞螢秘境，都可欣賞到螢火蟲在夜裡飛舞漫步，日管處今年與在地六個協會共推賞螢遊程，此外，台大實驗林鳳凰茶園本月也有賞螢活動，溪頭園區賞螢則將於五月接力「放閃」，盼提供遊客不一樣的旅遊體驗。

5秘境推遊程 走農村訪部落

日管處表示，遊客到日月潭參加賞螢，白天可安排到潭區周邊景點如桃米社區做紙燈DIY、樹葡萄果園體驗、桃米魚蝦生態探索等，或是到頭社社區認識活盆地，品嚐在地農產美食，甚至可到信義鄉丹大地區，參訪部落獵人體驗、手搗麻糬等，盼別具農村、部落，以及DIY體驗的特色遊程，能滿足各年齡層遊客的喜好。

鹿谷提供導覽 溪頭5月登場

台大實驗林管理處本月十三日起至五月五日，在鹿谷鳳凰茶園就有賞螢活動，提供單日與兩日遊可做選擇，安排解說人員帶領民眾認識螢火蟲；溪頭園區則因海拔關係，五月才會有螢火蟲，屆時也會與當地社區合作推團體導覽，讓親子團體遊客可夜間入園，體驗夏夜賞螢樂趣。

另外，四月起在鹿谷賞螢，當地鄉公所、鳳凰谷鳥園，以及鹿谷鄉產業觀光促進會，鹿谷鄉旅遊導覽解說協會等，也都有安排賞螢遊程，有興趣的民眾也可直接洽詢。

日管處則提醒，此次賞螢與在地桃米、蓮花池、頭社等協會合辦，遊客切勿自行前往賞螢地點，以免破壞螢火蟲生態，事先應和主辦單位聯絡，確保夜間賞螢安全，賞螢時也應遵守不吵雜喧嘩、不抓螢火蟲、不用手電筒直接照射，以及沒有光害的「三不一沒有」原則，使用手電筒也應自備紅色玻璃紙包覆，以免影響螢火蟲求偶飛舞，賞螢可洽049-285568。

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