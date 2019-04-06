〈中部〉《228事件72週年》陳澄波學生畫作 重現嘉義車站三月屠殺

2019-04-06

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕今年是二二八事件七十二週年，當年三月國民政府軍隊在嘉義火車站前接連三波槍決本土菁英，史稱「三月屠殺」，嘉市桃山人文館等民間團體發起「諸羅天光」系列追思活動，今起至十三日在嘉義火車站候車室舉辦「悲情車站」展覽，二十餘幅展板展示當年受難者遺書、衣物等史料。其中，包含台灣本土畫家陳澄波的學生歐陽文畫作「血染車站廣場」，描繪他在嘉義車站親眼目睹陳澄波等人被公開槍決的情景。

「悲情車站」嘉義版 火車站候車室展出

桃山人文館長林瑞霞說，今年台北二二八國家紀念館舉行「悲情車站」特展，揭露高雄、八堵、嘉義火車站屠殺史，為讓沒機會北上看展民眾了解當年歷史，在嘉義火車站舉辦「悲情車站」嘉義版展覽。

林瑞霞說，二二八事件爆發後，延續到「清鄉運動」，許多本土菁英在未經合法審判下遭屠殺，其中，潘木枝、柯麟、盧鈵欽、陳澄波擔任「和平使」到水上機場與軍方談判時遭拘禁，三月廿五日在嘉義火車站前遭槍決；陳澄波遇難後，其得意門生歐陽文被指為「陳澄波的同路人」，歐陽文開始逃亡，後來被捕，曾遭國民黨政府迫害入獄關押在綠島長達十二年，歐陽文將多年的黑獄迫害化為藝術動力，為台灣留下許多動人的畫作。

同時展出陳澄波等人手稿、遺書等史料

這次展覽取得歐陽文家屬授權「血染車站廣場」畫作製成大圖輸出，重現當年嘉義火車站血淚史，同時展示陳澄波、盧鈵欽等人手稿、遺書。

協助佈展的高中畢業生翁佳琳說，三月底參加二二八追思獻花活動時，一名路過民眾疑惑地問她「為何要挑起歷史仇恨」，她回稱強調，這並非要挑起仇恨，而是要讓大家了解這塊土地發生過什麼事，並在過程中，追求真相，記取教訓。

明日為言論自由紀念日 站前廣場學子開講

此外，四月七日「言論自由紀念日」，諸羅天光系列活動將於明天上午十點半，在嘉義火車站廣場準備肥皂箱，讓關心社會議題的青年學子暢所欲言；四月十二日晚間六點半，在嘉義火車站廣場舉辦「諸羅天光音樂會」，現場播放音樂家蕭泰然創作紀念二二八的「一九四七序曲」等音樂史詩作品。

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