〈南部〉清明紙錢集中燒 6天逾76公噸

2019-04-05

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局提倡環保祭祀，今年清明祭祖時節，全市公私立納骨塔室內不燒香，祭祀時心誠一炷香、紙錢減量集中燒，連假四天，社福團體也均進駐設攤受理「以功代金」，把祭祀購紙錢的費用轉而捐助社福團體，功德又環保。

環保局統計，從三月廿九日至四月三日，南市各公墓、納骨塔受理的紙錢集中量已達七十六．七八公噸。昨天為清明假期的首日，不少先行前往祭拜祖先的民眾，也相當配合，紙錢幾乎都交給環保局集中處理，其中，崇孝塔昨天就載運了兩車次。

以功代金活動 30處納骨塔設攤

環保局與九個社福團體發起「以功代金」公益活動，在全市卅處納骨塔設攤，鼓勵掃墓民眾省下買紙錢的預算捐助社福團體，環保減碳做功德。這幾天清明法會期間，全市納骨塔都有環保局派駐的「天府保全運鈔車」，載運民眾祭祀的紙錢集中處理。

環保局表示，「以功代金」活動地點包括新營、柳營、鹽水、後壁、善化、永康、安定、歸仁、仁德、八德、青草崙、崇孝塔等卅處。參與的社福團體則有家扶中心、瑞復、德蘭、華山、蘆葦、創世、鴻佳、大台南生命線等。另外，為方便民眾捐款，環保局與全家、萊爾富及ＯＫ便利超商合作設置捐款專戶，只要到就近的超商匯款，同樣可以造福弱勢做功德。

環保局表示，去年南市清明節以功代金捐款達一三五萬元，從合併升格推行至去年為止，八年來已有二萬五千人響應，善款金額達一千一百多萬元，至於今年的紙錢數量以及捐款額度，因為昨天才是連假第一天，目前還無法完成統計。

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