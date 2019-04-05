〈南部〉賴清德參觀漁光島藝術節 人氣爆表

2019-04-05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕投入民進黨總統初選的前行政院長賴清德，連日參加民間活動，跟民眾搏感情，昨參觀安平漁光島藝術節，適逢兒童節連假人潮，許多民眾搶著跟他合照，現場人多排成人龍，賴清德初選發言人林聖哲也充當臨時攝影師，幫民眾拿手機拍照。

民眾搶合照 賴發言人充當攝影師

賴清德表示，安平漁光島之前原本有秋茂園，當年是由旅日華僑捐資成立，並設置很多藝術作品，特別是各種人像雕像，吸引很多觀光客前來，連北部學校畢業旅行也會來造訪，可惜後來逐漸沒落。

首屆藝術節 賴清德市長任內籌辦

賴清德表示，日本瀨戶內海的直島藝術節很有名，讓他想到漁光島的環境條件也不錯，所以於二○一五年請文化局討論舉辦藝術展演活動，經過許多努力，二○一七年舉辦第一屆漁光島藝術節，短短十八天展期就吸引超過十萬名遊客，相信今年舉辦第二屆，遊客會增加更多。

文化局長葉澤山表示，漁光島藝術節是賴清德在台南市長任內籌辦，第一屆正式開辦時，賴清德已北上任行政院長，沒有充裕時間來欣賞作品。

連假首日爆人潮 民眾高喊總統好

漁光島藝術節有來自國內外十六組創作團隊，完成廿六件環境裝置藝術作品，開展以來吸引人潮，昨天是連假第一天，亦是爆人潮，民眾見賴清德到場，有人喊「總統好」、「選總統」，也有爸媽告訴孩子「這是未來總統 」，人氣紅不讓，賴清德也親切問候小朋友，祝福他們兒童節快樂。

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