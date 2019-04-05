〈南部〉市府行政業務 高雄市議員建議部分委外

2019-04-05

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府長期面臨財政困難、人事不足及行政效率不彰等困境，導致廠商對投資高雄有疑慮；市議員郭建盟建議在安全不打折的前提下，將部分行政業務委託民間辦理，研考會主委李銘義頗贊同，表示會先盤點業務並檢視法規，希望明年先以專案委託方式做整體評估。

研考會主委贊同 承諾明年專案評估

郭建盟指出，高雄收支長年失衡，今年經常性支出約一○七七億元，其中人事、機關等基本維持費就高達一一二○億元、短絀四十三億元，人事支出更高達六八二億元，占基本維持支出近六十一％。

郭建盟表示，市府行政業務量年年增加，但人力相對不足，導致行政效率不彰，廠商對投資高雄有疑慮，他建議市府應儘速將部分行政業務委外，提升效能。他強調，行政業務委外前提須建立在「安全把關標準不打折」上，他舉台南市維冠金龍大樓倒塌為例，就是因建築師與鑽探技術公司簽證不實，最終犧牲一一五條無辜性命，如何建立防弊機制、事後調查抽驗、利益迴避原則、委外評選標準，絕對是行政業務委外重要課題。

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