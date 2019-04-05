〈南部〉高市自強陸橋開拆 交通大隊即時影像籲改道

2019-04-05

〔記者黃良傑、陳文嬋、王榮祥／高雄報導〕高市府選定清明連假第一天，拆除通往三民、苓雅、鳳山三區的自強陸橋，不少民眾一時疏忽封路拆除工程，加上該橋是通往鳥松、仁武區墓園要道，現場雖有交管，仍一度造成壅塞，經警方疏導排除，駕駛也陸續改道避開。

往鳥松、仁武區墓園要道 一度壅塞

交通大隊昨也出動空拍機，透過粉絲專頁播放即時影像，提醒市民改道避開壅塞。

高雄鐵路地下化陸橋拆除工程，昨首日進行自強陸橋拆除作業，自強陸橋自一九七七年竣工啟用，使用已達四十二年，由於鳳山地區為高雄人口最稠密行政區之一，自強陸橋又是連接鳳山、苓雅、三民區的主要交通要道，為避免大塞車引發民怨，交通大隊如臨大敵，一早派人現場交管、疏導車流。

工期一個月 4處瓶頸路口加強疏導

交通大隊長陳文耀表示，自強陸橋拆除期間，施工單位規劃青年路、正義路為替代道路，但連接替代道路的建國路、九如路、光復路、中山西路也都會是車多路段。

警方表示，建國—正義、九如—正義、九如—澄清、建國—青年等四處路口，是預估的尖峰時段交通瓶頸點，警方除規劃加強疏導外，也協請交通局先行調整號誌時制因應，估計工期約一個月時間。

鳳山火車站前機慢車道 同步開通

高雄鐵路地下化通車後，鳳山火車站周邊道路遲未打通，隨著自強陸橋昨展開拆除，同步開通車站前機慢車道，方便行人與機車通行，紓解周邊交通流量。

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