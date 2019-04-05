〈南部〉潮州僅存磚灶製油行 飄香三代

2019-04-05

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東潮州鎮有許多知名小吃，像是燒冷冰、刀削冰、牛肉料理、肉圓、粄條等，在地店家備料所使用的油品大有來頭，位在潮州的傳統製油廠「金弘麻油花生行」傳承三代，擁有屏東碩果僅存的磚灶製油行，堅持燒柴炒料手工製油，是小吃的美味關鍵。

油車間佇立著磚灶，靠著人工燒柴炒料的景象，從一九七九年開店至今就使用的磚灶，仍在業者堅持下持續使用。

油行第三代接班人黃筑憶說，潮州許多小吃業者都是他們的忠實顧客，幾次食安風暴後，她對回家接下油行這件事更有使命感，「如果我沒有做，那這個味道就會消失。」

黃筑憶說，阿公十三歲時在雲林北港朝天宮跟師傅學製油，學成後遠離師父的店面另起爐灶，阿公到廟裡擲筊，決定落腳屏東，全盛時期屏東有超過二十家油行。

隨著大量生產的精緻油品充斥市場，傳統製油生存空間被壓縮，黃筑憶的家人原計畫在她和弟弟大學畢業後把店收起來，當時十九歲的黃筑憶在長庚大學就讀生物醫學系，毅然決然放棄學業回家經營油行，至今已做了十年，成功守住阿公的招牌。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/