〈南部〉燈塔情緣 子尋回亡父工作身影

2019-04-05

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕今天就是清明掃墓節，屏東恆春六十四歲男子念吉成昨天帶著六十年前的老照片，長跪在父親墳前，感動涕零的稟告「找回您工作的重要紀錄」，並向其他子孫描述當年他父親駐守燈塔接待總統的往事，也鼓勵子孫們在任何崗位上都要克盡職守。

念吉成跪稟父墳 追憶60年前舊照故事

跪在父親念興培墓碑旁，念吉成難掩內心激動，拿著研究多年的台灣燈塔歷史，以及這張珍貴照片哽咽著對著父親訴說，也期盼他與父親一輩子的燈塔情緣，能繼續寫下更多的故事。

從事文史工作的念吉成說，月初無意間從第一代燈塔主任蔡廣德的兒子手上，拿到早年燈塔人員接待總統蔣介石的照片，年份不詳的照片中有父親與當時其他燈塔人員，由於他是父親認養來的，年紀相差五十歲，對父親的工作身影印象模糊。

重現當年守燈塔重要紀錄 勉子孫克盡職守

在鵝鑾鼻燈塔主任陳勇的協助下，念吉成埋首在龐大的燈塔日誌資料中找尋，花了近五個小時翻閱舊資料，看到一九五九年父親名字與「蔣總統蒞臨本塔午膳休息」出現在燈塔日誌時，忍不住留下感動淚水。

念吉成表示，父親從他小時候在鵝鑾鼻燈塔當任技工，因為非重要職務，照片都是合照居多，這張舊照片讓他很有感觸，才會到燈塔拜託管理人員借閱舊資料。

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