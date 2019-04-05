〈南部〉墾丁春天音樂季 夏都春宴連3天

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕一年一度的屏東墾丁春天音樂節昨起登場，雖然近年熱鬧場面褪色，加上不少場次陸續離開恆春，今年人氣場「夏都春宴」仍加碼舉辦三天，以大灣海灘為背景的「夏都春宴」湧入近兩千樂迷，舞台及沙灘上不少比基尼辣妹熱舞，今晚「滿州山谷音樂季」加入吶喊，可望為音樂季活動掀起高潮。
近兩千樂迷捧場 比基尼妹辣翻沙灘
面對音樂場次紛紛離開墾丁音樂季，「夏都春宴」為了拉抬整體觀光景氣，今年從兩天延長至三天，更首次增設了第二座舞台，明天下午還有兩百部哈雷機車將在墾丁大街遊行，希望重新打響南台灣最大音樂盛事的美名。
今年增第二座舞台 逾百表演者接力
主辦單位表示，今年首次增設了第二座舞台。為期三日的活動有超過一百位的表演者，包含五十位DJ、五十位舞者、特技藝人、高蹺與雜耍藝人等近距離演出；國內外知名DJ帶來多重音樂曲風，能讓喜歡不同音樂的民眾都可以在「夏都春宴」同歡。
警大陣仗臨檢 扭轉音樂季負面形象
為了扭轉墾丁音樂季早年出現的負面形象，屏東警方今年仍大陣仗到音樂會場內臨檢宣示，夜間佈線埋伏到各大民宿旅店，藉由場次紛紛出走情況下，趁今年機會徹底掃除種種負面及治安投機份子，重新塑造丁音樂季成為適合全家大小適合參與的音樂活動。
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore
Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay