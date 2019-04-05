〈台北都會〉和平東路三段拓寬移樹 受保護樹木14株枯死

2019-04-05

〔記者郭安家／台北報導〕清明連假位於和平東路三段六三一巷的慈恩園湧現掃墓車潮，園區外與和平東路三段銜接的交叉口，往年樹木根深葉茂，還有十五株楓香樹、檸檬桉被台北市政府列冊為受保護樹木。但民眾今年發現，現場土壤泥濘、積水，樹枝枯柴，葉片幾乎落光；原來是市府道路拓寬工程惹的禍，估計枯死近十六株（見圖，記者郭安家攝），而受保護樹木僅存一株殘喘，已違反「台北市樹木保護自治條例」。

市府工程惹禍 剩1株殘喘

大安和平東路三段（原臥龍街）路型改善調整工程暨地上物拆除案施工，廠商以一千七百萬餘元得標，逾九成五經費用於道路拓寬、路型調整。

文化局要求死1株補10株

新建工程處坦言，樹木原本在側溝邊，因道路範圍擴大需移植，廠商包覆樹根球不夠完整，導致樹木枯死；文化局已要求廠商送補植計畫，每死一株樹要補植十株，並要求補植較昂貴的楓香樹，新樹將安置於文山四十一號公園，對掃墓民眾感到很抱歉。

慈恩園巷口的舊臥龍街原本綠意盎然，近日因道路拓寬工程呈現泥濘，受保護老樹呈現一片枯死；有民眾說，原疑慮風水改變，近看發現枯木周邊有市府交通桿支撐，原來是道路工程惹的禍，不解工程是否有必要性？

風水專家蔡上機受訪說，墓區樹木枯死可能是沖煞影響，或感染、砍伐、地質污水等因素，要看現場樹高度、造型判斷；和平東路三段交叉口枯木，並非靈骨塔、墓區的範圍或貼近處，則不受風水影響。

包商共移植約20株樹

記者向市府相關單位查證發現，該道路拓寬工程總計移植約廿株樹，有十五株為受保護樹木，多為楓香樹、檸檬桉，枯死的楓香樹、檸檬桉共有十六株。

和平東路三段道路拓寬工程移植，受保護樹木14株枯死。（記者郭安家攝）

台北市樹木保護資訊

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