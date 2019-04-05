〈台北都會〉重南書街剩15家 業者逆勢開童書店

〔記者楊心慧／台北報導〕受民眾閱讀習慣改變，台北市重南（重慶南路）書街全盛時期高達上百家書店，如今僅剩十五家店，面對衝擊，台北市重南書街促進會近年來陸續在當地舉辦不同活動，盼吸引人潮。台北市重南書街促進會理事長、天龍書店老闆沈榮裕坦言，書街店面越來越少，人潮已不如以往，但近年陸續辦活動，打出知名度，人潮漸有起色，他仍看好重南書街的前景，因此近期會再開童書店，讓孩子從小培養閱讀習慣。
找回上百家榮景 書商盼從小閱讀
台北市重南書街促進會昨、今兩天在武昌街一段周邊舉辦第七屆發現書街美好價值—「重南書街嬉遊記—發現書街的夢想童話」系列活動，包含踩街、童話市集等，現場開放親子雕版印刷ＤＩＹ、親子彩繪等體驗，在活動期間只要在重慶南路一段書店及店家消費滿二○○元，可憑發票兌換周邊歷史古蹟戳章。
父母幫小孩扮童話人物參與踩街
台北市重南書街昨活動開跑第一天，吸引上百民眾前往，父母將孩子打扮成童話故事中的角色，參加踩街活動，並在現場體驗彩繪、雕版印刷，民眾簡先生表示，由於網路方便，身旁不少親友都在網路購書，但自己習慣到書店翻閱再購買，因此還會找時間到書街，不過書街已和十幾年前的繁榮光景不一樣。
市府商業處表示將提供輔導機制
沈榮裕表示，重南書街全盛時期高達上百家書店，如今僅剩十五家，民眾閱讀習慣改變，不少人已不再逛書店買書，買書的讀者幾乎都是中、老年人，他認為閱讀習慣需從小培養，因此近期將在書街開童書店，盼能讓更多孩子讀書。
沈榮裕說，書街近幾年舉辦活動，民眾熱烈參與，人潮也越來越多，逐漸打出知名度，他認為重南書街雖過往榮景不再，但保有自己的特色，他仍看好重南書街的前景，相信人潮會逐漸回流。
台北市商業處長高振源表示，不少民眾從網路上買書、線上閱讀，讓傳統書店式微，為吸引人潮至書街，每年書街都舉辦不同活動，展現多元面貌，目前也與當地討論，傳統書店勢必要做轉型、需有所改變，政府將提供相關資訊、輔導機制，促進當地人潮，盼書街成為買書、觀光、藝術新據點，重現往日風華。
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