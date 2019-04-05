〈台北都會〉基隆童話藝術節 「巴士扭蛋機」排長龍

2019-04-05

〔記者俞肇福、周湘芸／綜合報導〕基隆市政府昨起到七日在海洋廣場、文化廣場舉辦「童話藝術節」，吸引許多親子同歡，爭相與大玩偶合照，現場的「巴士扭蛋機」因為限量放送而大排長龍，看到小孩拿到扭蛋的笑容，家長們都甘之如飴；在新北市方面，在三重區幸福水漾公園登場的「新北童樂節」也舉行到七日止，有全台最大的豬造型風箏隧道。

昨起至7日 一天2場每場限量500顆

今年「基隆童話藝術節」有九個大型充氣玩偶，並在文化廣場設置雙層巴士的巨型扭蛋機，從昨天到七日止，上午十點及下午二點各一場，每場限量五百顆扭蛋，民眾到臉書「魅力基隆」粉絲頁按讚，上傳與四隻以上不同的大型充氣玩偶合照，完成後到扭蛋機旁兌換代幣，每個臉書帳號限領一次。

許多家長、小朋友為了搶先拿到限量版的「恐龍扭蛋」，一早就到現場拍照、打卡，小朋友看到恐龍、烏龜、小丑魚、燈籠魚及神燈等大玩偶都非常興奮，另外，在市民廣場的創客市集，基隆市十七所高中、國中及國小展出特色攤位，民眾踴躍參加「童話自造坊」，大小朋友都說好玩，還有電流急急棒、控制機器人PK踢球、AR虛擬世界等。

新北童樂節 在三重幸福水漾公園舉行

「新北童樂節」在三重區幸福水漾公園熱鬧舉行，有波力唱跳表演、砲彈足球遊戲體驗、童樂野餐日、小老闆市集及手作市集等攤位，吸引許多親子參加，教育局結合品德教育十二項核心價值的十二生肖童樂節書籤，發送給國小暨幼兒園學童，活動期間持書籤在現場享有優惠折扣，詳情到「新北市歡樂兒童月」網站查詢。

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