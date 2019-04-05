〈北部〉全國少年盃足球賽 149隊花蓮開踢

2019-04-05

〔記者王峻祺／花蓮報導〕全國少年盃足球賽今年移師花蓮舉行，昨在美崙田徑場開踢，為期十天賽事，共計一百四十九支代表隊伍齊聚較勁。花蓮縣體育會足球委員會表示，為振興地方觀光，另安排選手利用賽後時間至各景點旅遊，相互交流增進情誼。

因受二○六地震影響，花蓮縣足委會盼能振興地方觀光，去年底向中華民國足球協會提出申請，將今年的全國少年盃足球賽移師花蓮舉辦，並著手規劃場地整建，提供選手住宿、交通及餐飲安排，不僅爭取優惠為各球隊節省經費，還能間接幫助在地旅宿餐飲業者。

今年共有來自全台五十六隊俱樂部、七十六支國小男足代表隊及十七支國小女足代表隊到花蓮較勁，賽期昨起至十三日一連十天，分別於花崗山田徑場、美崙田徑場及花蓮高農足球場等三地同步展開。

中華民國足球協會秘書長方靖仁說，透過少年盃的不分區賽制，讓全台小球員能有機會交流，異地踢球有助提升技能，也可從中「以球會友」，認識更多場上戰將，更期盼透過賽事舉辦，促進地方足球發展。

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