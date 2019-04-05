〈北部〉《花蓮》復健長照 怡峰園可服務50人

2019-04-05

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮安德啟智中心自一九八○年成立後，主要收容十五歲以上領有身心障礙證明中重度以上的智能障礙或多重障礙者，目前共計四十四名院生，隨著怡峰園落成，未來將可多容納五十名憨兒，入住對象將以年滿四十五歲者或身體機能退化者為優先。

安德啟智中心主任黃雅格說，安德啟智中心目前共服務四十四名身心障礙者，今年增建安德怡峰園後，投入復健、長照等設備，未來主要可提供年長的身心障礙者入住，提升服務對象的生活照護品質。

她說，連同現有安德啟智中心空間，總計可服務一百名身心障礙者，怡峰園將成為老化身心障礙者的照顧家園，同時作為社區家庭支持據點，讓身障孩子得以在美麗的花蓮富里終老。

黃雅格說，怡峰園位置在東里村的美麗田野中，從四樓教堂望出，可一覽花東縱谷美景，教堂設計理念源自日本大阪的天空教堂，四周玻璃彩繪鑲嵌，讓人一走進來就能感受光影顏色交織，未來也會開放給新人婚配彌撒使用。

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