〈北部〉《花蓮》「神父爸爸」護老憨兒 玉里安德怡峰園啟用

2019-04-05

〔記者王峻祺／花蓮報導〕已入籍台灣的法國神父劉一峰，奉獻台灣社會半世紀，為照顧弱勢族群，在花蓮玉里籌建安德怡峰園，副總統陳建仁於二○一六年五月受邀參與動土，曾允諾幫忙募款，引薦外界資源挹注並允諾「參加啟用典禮」，陳建仁昨天信守承諾出席揭牌。

陳建仁表示，劉一峰神父如同聖經中的牧羊人，用心照料身心障礙者，自養育、教育到協助職涯訓練，並從事資源回收，秉持「沒有一件東西是垃圾，沒有一個人是沒有用的」理念帶領著大家。

入籍台灣 劉一峰扶弱逾50年

劉一峰廿五歲來台，一九八六年奉派花蓮玉里天主堂，並接下安德啟智中心收容喜憨兒，五十多年來為弱勢奔走，七十八歲的他因擔心老憨兒無人照料，在富里鄉東里村的第二代安德啟智中心對面，找了一塊地籌設「怡峰園」。

副總統陳建仁 幫忙募款籌建

由於怡峰園興建經費需要一億元，募款過程一波三折，二○一六年時仍短缺四千多萬元，但劉一峰樂觀看待，決定邊建邊募款，副總統陳建仁同年五月到花蓮主持動土典禮，允諾幫忙籌款，並引述聖經「左手做的事情不讓右手知道」，隱喻自己要為善不欲人知；後續在和碩、昇恆昌等企業及各界挹注下，補足資金缺口。

陳建仁當時還說「未來怡峰園興建完成時，一定要參加啟用典禮。」如今怡峰園正式完工，陳建仁出席落成典禮，並主持揭牌儀式，讓鄉民相當感動；立委蕭美琴、天主教花蓮教區主教黃兆明、縣府副祕書長張逸華等人也昨出席儀式。

被玉里鎮民稱作「神父爸爸」的劉一峰，二○一五年曾獲得「吳尊賢愛心獎」、「總統文化獎」殊榮，二○一七年領到台灣身分證，正式歸化成為台灣籍。劉一峰說，感謝國內外善心人士慷慨捐獻，照顧老憨兒的心願終於達成，強調自己只是小小僕人。

甫落成的安德怡峰園，共計四層樓，可收容五十名身心障礙者，未來除是老化身心障礙者的照顧家園，也是社區家庭的支持，提供花蓮南區完整、安全及舒適的身心障礙服務，讓偏鄉身心障礙者均能在地老化、樂在生活，並減輕家庭照顧者負擔。

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