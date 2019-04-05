〈北部〉《苗栗》700株桑椹結果 銅鑼公所開放免費採

2019-04-05

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉公所十多年前，陸續在境內種植七百多棵桑樹，最近每株都結實纍纍，紫、紅色的桑椹佈滿枝頭，銅鑼鄉公所歡迎民眾自由採摘，享受採果樂，產期到四月底，但提醒民眾注意採果安全。

銅鑼鄉長李瑞廷指出，鄉內桑椹主要種在台十三線大茶壺旁，以及綺緣生技公司以北五十公尺，其他地點因停車與採收不易，像一一九縣道種在斜坡上，要採收就比較危險。為讓民眾未來能採更多桑椹，鄉公所在去年於炮仗花公園也補植一百多棵桑椹，約四年後才會有成果。

李瑞廷說， 這些桑椹園是銅鑼鄉公所與台鐵簽約綠化管理的土地，為了服務民眾，多年來公所一直持續管理維護，包括每兩個月除草一次，一年施肥兩次，還要疏枝才能夠讓果實長大。

清明連續假期，有不少「熟客」結伴來採摘，昨天還有外國朋友來採果，也有人規劃一日遊行程，採完果後，到九華山銅鑼道場參拜、吃平安麵。

李瑞廷指出，鄉內種的桑樹有圓果及長果桑，以圓果桑居多，結果率相當高，紅、紫色的桑椹結滿枝頭；目前桑椹園還有許多紅色尚未轉紫黑色的果實可供採收，預計採收期到本月底。

李瑞廷說，因為是原生態果園，民眾最好穿長袖、長褲防蚊蟲，建議穿深色衣服避免採桑椹被沾到顏色，部份桑樹種在坡地、道路旁，民眾採摘時，應注意自身安全，絕對不可折枝採摘，電洽：037-982130。

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