〈北部〉《苗栗》拱天宮「放頭旗」 白沙屯媽進香倒數中

2019-04-05

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖徒步前往雲林縣北港鎮朝天宮進香，昨天深夜十一點十五分舉行放頭旗儀式，意謂今年十天九夜的徒步進香正式揭開序幕，媽祖婆將在八日凌晨一點二十分出發。

昨深夜請出後 信眾沐浴齋戒3天

拱天宮管理委員會主委洪文華與值年爐主，昨晚深夜帶領信眾人手一炷香虔誠祝禱，頭旗被請出後，交由進香掌頭旗的頭旗團成員，懸掛在拱天宮門口的龍柱上，宣告媽祖進香活動正式展開，現場吸引大批信眾參拜。

拱天宮說，四方形的頭旗高二百多公分，旗面繡有雙龍及白沙屯拱天宮天上聖母等字樣，頭旗旗頭造型以古代方天畫戟的兵器為象徵，是白沙屯媽祖進香的先鋒旗、進香途中具有驅煞避邪的功能。

依百年來的習俗，廟方會在進香前三天舉行放頭旗儀式，之後信眾依循往例，開始三天的沐浴齋戒。當地信眾也會「開旗犒軍」，準備豐盛的供品與進香旗前往拱天宮祭祀犒賞準備南巡的兵馬，祈求進香平安順利。

拱天宮媽祖徒步往雲林縣北港朝天宮進香，歷史悠久已超過兩百年，獲行政院文化部列入無形文化資產，來回長度約四百公里，且每年天數、路線皆不固定，全依憑媽祖婆旨意，今年將於八日凌晨一點二十分出發，十七日下午兩點二十五分回宮。

8日凌晨出發 17日下午回宮

白沙屯媽祖徒步往雲林縣北港鎮朝天宮進香隨行信眾逐年增加，廟方預估，今年報名人數可望突破五萬大關。不少信眾也相當期待一年一度的宗教盛事，預計出發當天，大批信眾將湧入白沙屯地區，熱鬧非凡。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/