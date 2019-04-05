〈北部〉《竹市》5幻象機凌空 竹市兒藝節震撼登場

2019-04-05

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市兒童藝術節─風的運動場，昨天在新竹文創館登場，為期四天。配合主題「勇敢、冒險、征服天空」，五架幻象戰機兩度進行衝場表演，飛越舞台上空，吸引滿場觀眾目光，歡呼、掌聲不斷。

林智堅邀空軍聯隊長、交大火箭中心主任開幕

新竹市長林智堅昨邀請空軍第二戰術戰鬥機聯隊長鄧恩憐、代表「征服太空」的交大前瞻火箭中心主任吳宗信參加開幕式。林智堅說， 今年兒藝節不只有九大遊具，還有三日啟用的新竹公園大沙坑、新竹文創館旁的新竹水道取水口展示館、舊城區的新竹市美術館、二四一藝術空間與鐵道藝術村，都有非常精彩的展覽，歡迎全國家長一起帶孩子來新竹度過熱鬧的連續假期，他有信心今年入場人次一定可創新高。

9大遊具歡迎親子同樂 新竹味市集40攤在地味

新竹市文化局長黃竫蕙說，今年兒藝節整合戶外空間共規劃九大遊具，有結合舞台的巨型迷宮「竹迷宮舞台」，還有「神奇階梯」、「太空漫步」、「征服天空」、「漂浮單車」、「對抗地心引力」、「迷幻穿越術」，「彈力碰碰球」及「迷你搖擺屋」。

黃竫蕙建議搭乘接駁車來參加活動，並提醒孩童一定要穿運動鞋和輕便衣物，適時補充水分、注意防曬，並配合工作人員引導，才能玩得安全、開心，留下難忘回憶。

新竹文創館旁還有 「新竹味市集」，以在地為主，特色美食與文創業者聚集，每日四十個攤位，除有老字號的「新福源花生醬二代店」、「豐谷油飯」、「八一四大同冰店」，日本超人氣起司塔「PABLO」也有參與。現場設有一處塗鴉區，孩童可在家長陪同下，利用彩繪筆盡情塗鴉。

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