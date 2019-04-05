〈北部〉《桃園》智慧管理 馬路重複開挖年減549件

2019-04-05

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府工務局二○一七年成立「道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心」，推動「道路挖掘整合」、「道路施工三級品管作業」及「管線圖資更新管理」等工作，將開挖後管線埋設深度等資料蒐集管理後，納入三維（3D）公共設施管線資料建置，據統計，去年透過智慧化管理進行挖掘整合，減少道路重複挖掘五四九件，整合率達六十五．七五％。

為了提升道路挖掘管理及智慧城市推動應用效能，工務局表示，該局運用手機APP及即時影像等強化道路挖掘管理，針對挖掘埋設管線以「管線資料3D化」方式，進行公共設施管線資料管理，可以讓人的肉眼彷彿透視般，不用開挖就可了解地下管線的分佈情形。

工務局說，未來也會將傳統二維管線資料結合深度等屬性資料納入系統，即可更直觀且有效提供精確的現地資訊，提供管線單位開挖前就能掌握管線設施分布情形，同時，透過三維管線模型及資料的建立，也可降低挖損頻率。

另方面，市府去年也與台北市及新北市府簽訂「北北桃道路挖掘跨市協同管理合作備忘錄」，並與台北市合作辦理系統異地備援作業，在道路挖掘管理的橫向及縱向管理上更為精進，強化服務效能。

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