〈北部〉《桃園》掌偏校連3任 黃博欽：只怕付出不夠

2019-04-05

〔記者許倬勛／新屋報導〕偏遠學校因城鄉差距大、距離遙遠，常鬧教師荒，加上升學表現難受矚目，校長職務如同跳板，多數三年屆滿就轉調；而四十七歲的新屋區大坡國中校長黃博欽已接任六年，期間積極修繕校舍、導入特色攀岩教學，六年來零中輟，月前在校長遴選時仍提出留任申請，將成為新屋區服務最久的國中校長，跌破教育界眼鏡，他說：「不怕被說傻，只怕對孩子付出不夠多。」

日花1.5小時通勤 一待6年不喊累

家住新竹縣的黃博欽，先前在大園國中、光明國中擔任教師和主任，初任校長分發至大坡國中，每天花一個半小時通勤不嫌累，總是活力滿點、熱情一百分的他，是師生眼中的「海王子」。

黃博欽說，大坡國中鄰近海邊，建校逾四十年，老舊校舍在海風侵蝕下搖搖欲墜，加上交通不便，且升學率不如都會區學校，歷來多是初任的菜鳥擔任校長，一、兩年後再遴聘到都會學校，校長異動頻繁，教師們也難建立互動模式，始終存在「不穩定」氛圍。

導入特色課程 攀岩30米才能畢業

黃博欽希望帶來改變，上任後爭取二五○萬元的耐震、修繕補助，明年將建風雨教室，並全面更新教具，也導入特色課程，他在體育課中加入攀岩課，讓畢業生在畢業典禮當日，攀登卅公尺高的攀岩塔取得畢業證書，象徵具征服難關的勇氣與毅力，已成校內傳統。

6年來零中輟 去年教職員無調動

大坡國中邁向特色學校，除導入攀岩課，校方也設置大型柴燒窯，聘請專業陶藝師傅教學，師生們空閒時就一起捏陶土聊天。黃博欽說，全校師生兩百多人，透過各式活動，大家都認識彼此，感情超好！六年來學生「零中輟」、去年無教職員調動，讓他引以為傲。

去年立法院通過「偏遠地區學校教育發展條例」，偏鄉校長一任改為四年，黃博欽如果續任，任期將達十年，會成為新屋區歷來服務最久的國中校長，他說，留下是想跟著孩子一起成長，見證學校的改變。

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