〈北部〉《桃園》彩色海芋季首日 近10萬人次搶鮮看

2019-04-05

〔記者魏瑾筠／大園報導〕「彩色海芋季」昨在大園區溪海花卉園區（聖德北路與田溪路交叉口）登場，市府農業局以「芋見愛情海，敲響幸福鐘」為題，結合海芋、愛情及溪海三大元素打造兩大展區，展現十一種彩色海芋及各式草花，展期至廿一日。

「彩色海芋季」展區達五公頃，種植逾八萬株彩色海芋及香水百合，還有十五萬株各式草花，包括情人菊、四季海棠等點綴其間，大片的浪漫花海吸睛又好拍。農業局統計，昨開幕首日湧入九萬五八七二人次參觀。農業局表示，去年海芋季總共吸引一一二萬人次，盼今年展期天公能作美，帶動民眾前來參觀。

市長鄭文燦昨上午出席開幕式，他表示，「彩色海芋季」展出期間每天都有表演、劇場、婚紗走秀及農事體驗等不同活動，邀請民眾前來共襄盛舉。

另方面，為了避免交通壅塞，每逢假日警方會在會場周邊道路進行交通管制；農業局建議，民眾可多多利用免費接駁車前往，避免塞在車陣中，影響賞花興致。

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