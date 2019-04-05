〈北部〉《桃園》兒童節大禮 南崁兒藝村試營運

2019-04-05

〔記者魏瑾筠／蘆竹報導〕經市府文化局登錄為歷史建築的前內政部北區兒童之家宿舍群，去年六月完成整修後，陸續打造親子美食坊、親子藝文街及兒童展演廳等，變身為「南崁兒童藝術村」，昨天兒童節開始試營運，吸引許多家長帶著小朋友前來參觀，現場擠進上千人，熱鬧滾滾。

歷史建築活化 打造藝術基地

市長鄭文燦出席開幕儀式表示，市府以保留原建築、生態，透過文創再生的方式將南崁兒童藝術村打造成藝術基地、文化綠洲，結合在地團體推廣兒童劇團、樂團及美術班等，提供孩子們優質的藝文場所，盼讓美學及藝術教育從小扎根，昨適逢兒童節開始試營運，與前天開館的「壢小故事森林」作為獻給孩子們的禮物。

花7千多萬元修繕 委外營運

位於蘆竹區吉林路卅八號的「南崁兒童藝術村」，前身為一九八○年興建的內政部北區兒童之家宿舍群，占地一一七三坪，兒童之家一九九九年搬遷後，閒置多年，經當地居民爭取，市府投入七千三百萬餘元活化，歷經調查研究、修復活化等過程，完成修繕後委外營運，並以「親子、藝術、學習及美食」為元素，融合人文歷史與童趣想像。

有玩有吃 假日還有兒童市集

文化局指出，園區內保存了市定古蹟的院長宿舍及歷史建築單身宿舍、有眷宿舍等四棟建築，其中的院長宿舍改造為「院長故事館」，開幕首展以「老屋、老樹、老記憶」為題，介紹北區兒童之家的幼兒教育脈絡，及其在桃園幼兒教育史上的貢獻和意義；其餘建築打造為親子藝文街、親子美食坊、兒童演藝場、共學展示樓等，戶外還有開放式的沙坑區、翻滾草原及兒藝小火車等，假日還有兒童市集。

免費試營運至八月初 週一休館

南崁兒童藝術村總監張惠鈴表示，園區採免費入園，即起試營運至八月四日，每週二至週日上午十點至晚上九點開放，週一休館。更多訊息可至「南崁兒童藝術村」官網或臉書粉絲專頁查詢。

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