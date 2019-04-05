〈中部〉太平南國巷掃墓塞車 民代建議中巴接駁

2019-04-05

〔記者蘇金鳳／台中報導〕清明假期開始，各地公私有墓地的聯外道路都出現塞車潮，立委何欣純接獲反映，太平區長龍路二段南國巷通往寶山紀念墓園，因公所只開放小客車進入，清明掃墓南國巷總是嚴重塞車，建議開放接駁的中型巴士進入，紓解車潮。

太平區長許貴芳表示，由於南國巷道路狹小，清明掃墓車流多，限制大中型巴士進入，便是避免因車型太大影響車流，前幾週的週休二日，已有民眾提早掃墓，公所已在設有停車場的第一花園公墓管理室提供接駁車，若開放私人中型巴士進出，更會影響車流，且已請守望相助隊來維持交通秩序，避免塞車。

立委何欣純說，太平長龍路二段南國巷可接寶山紀念墓園，每年清明掃墓，因為掃墓者眾多，南國巷就會嚴重塞車。她接獲反映，由於南國巷禁止甲、乙型車輛進入，就是四十人座及廿座大中型巴士進入，因此業者便無法派接駁車，而大批的自小客車進入，造成南國巷嚴重塞車，因停車位有限，更容易造成塞車情形。

何欣純表示，太平區公所以南國巷太窄難以會車為由而禁止大中型巴士進入，但南國巷寬六米，足以讓廿人座的中型巴士會車。何欣純建議公所，應開放讓中型巴士進入，便可減少小客車進入，避免南國巷塞車情形。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/