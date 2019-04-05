〈中部〉台中首創 行動律師到宅幫職災勞工

2019-04-05

〔記者蔡淑媛／台中報導〕勞工局統計去年職災勞工服務申請逾一萬七千人次，其中涉及勞動權益、勞資爭議的法令約佔總服務數六成，因此針對職災勞工除提供免費律師法律諮詢，今年加碼首創職業災害勞工「行動律師到宅服務」協助及早度過家庭危機，早日重返職場。

勞工局與法律扶助基金會台中分會合作，號召四十六名熱心公益律師，組成行動律師團隊來提供服務，是市府今年首次對職災勞工推出的創新服務，直接把專業勞動法令律師請到職災勞工家裡提供專業諮詢。

勞工局接獲職業災害通報後，職災個案管理員會在第一時間與職災勞工或其家屬聯繫，並依其需求連結醫療、復健、勞動權益、心理支持等資源。

勞工局也發現職災勞工及家屬面對職災時，常因身體損傷程度嚴重或對未來感到恐慌、不確定，在面對相關損害賠償等複雜的法律問題時，無法正確主張自己的權益保障，因此非常需要專業勞動法令律師來協助。

勞工局表示，這個服務將由中市職災個案管理員評估有需求的職災勞工或其家屬，協助申請「行動律師」到宅進行法律諮詢，今年度預計提供四十案到宅諮詢服務，如果職災勞工有相關需求，或對於職業災害權益有疑義者，可洽勞工局。

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