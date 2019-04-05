〈中部〉台中春遊補助5月開跑 好康加碼再抽獎

2019-04-05

〔記者歐素美／台中報導〕台中市獲中央春遊補助三千兩百萬元，觀光旅遊局邀集旅宿業及旅行業者說明相關規定，許多業者並加碼提供下午茶等優惠，將於五月實施。自由行旅客也能憑發票抽電動機車等好禮，鼓勵民眾踴躍來台中旅遊住宿，拿好康、抽好禮。

為期2個月 自由行、團遊都有

觀旅局長林筱淇表示，市府春遊專案獎助對象分為自由行旅客住宿優惠及團體旅遊優惠措施，五月一日起實施至六月卅日，自由行旅客只要在週日至週四入住合法旅宿業，每房可補助五百元，每人限一次；入住當日滿十八歲至四十歲住宿東勢區或新社區合法民宿，可再享一次補助機會。

林筱淇表示，為鼓勵國人到台中旅遊，促進台中觀光產業發展，除上述住宿費折抵補助五百元外，市府還加碼送好禮，自由行入住登錄成功的旅客，憑住宿發票（或收據），可再抽電動機車、電動自行車、家電產品等好禮。

業者加送下午茶、伴手禮、接駁

目前台中約七十家旅宿業者響應春遊活動，提出加碼優惠，包括折抵住宿費、送下午茶、送早餐及消夜、送伴手禮、潛水課程搭配住宿五折優惠、免費接駁、免費泡湯等。

團體旅遊優惠部分，凡是合法旅行業辦理國人國內旅遊，每團十人以上，二天一夜以上且行程涵蓋新社區或東勢區，住宿台中合法旅宿業者，每人每日補助五百元，獎助上限三萬元；入住星級旅館補助上限五萬元；辦理企業員工旅遊，獎助上限也是五萬元。

觀旅局提醒，台中市獲中央獎助經費額度，自由行旅客住宿補助經費上限為兩千四百萬元，約四千八百個名額，團體旅遊補助經費上限為八百萬元，約兩百團，獎助名額有限，敬請把握。

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