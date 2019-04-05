〈中部〉大甲媽起駕、回鑾日 有免費接駁車

2019-04-05

〔記者黃鐘山、歐素美、蔡淑媛／台中報導〕大甲媽遶境進香七日起駕、十六日回鑾，市府這兩天援例安排三條免費接駁專車供民眾搭乘，民眾也可利用市區廿二條公車路線前往大甲區朝聖；自行開車者可將車輛停在美人山營區停車場，再轉搭免費接駁車前往鎮瀾宮。

市區22條公車路線也有到大甲

交通局長葉昭甫指出，從市區前往鎮瀾宮的民眾，可至朝富路老虎城旁的朝富停車場搭乘免費接駁車至大甲體育場，沿途行經秋紅谷、朝馬站，再轉乘中型巴士至大甲國小後，步行前往鎮瀾宮；自行開車者可於大甲區美人山營區停車場停車轉搭免費接駁車至大甲高中後，再步行前往鎮瀾宮。

開車族車停美人山營區再接駁

七日起駕當天，朝富停車場至大甲體育場接駁車行駛時間為上午十一時至晚上十時，回程則為下午三時至隔日凌晨二時，每廿至卅分鐘一班車；大甲體育場往返大甲國小、美人山停車場往返大甲高中接駁車均自中午十二時至隔日凌晨一時發車，每十五至廿分鐘一班車。

市區接駁車從朝富停車場出發

十六日回鑾當天，朝富停車場至大甲體育場接駁車自上午九時至下午五時發車，回程為下午一時至晚上十時，每廿至卅分鐘一班車；大甲體育場往返大甲國小、美人山停車場往返大甲高中接駁車均自上午十時至晚上九時卅分發車，每十五至廿分鐘一班車。除免費接駁車外，市區公車也有廿二條路線可到大甲區。

大甲媽七日起駕遶境，鎮瀾宮昨晚舉辦「起駕宴」，席開近千桌。前立法院長王金平、立法院副院長蔡其昌、立委顏寬恒、副議長顏莉敏、議員吳敏濟、施志昌及彰化縣長王惠美等皆出席，並有熱心民眾捐贈玉筆及珍珠項鍊等現場義賣，所得將全部捐贈鎮瀾兒童家園。

環保局也推廣宮廟使用「環保禮炮車」代替「傳統鞭炮」，減少燃燒香枝、紙錢及鞭炮。同時在遶境路線架好微型感知器，隨時監測空品，宣導宮廟、陣頭及信徒響應環保祭祀，兼顧宗教民俗與環境品質。

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