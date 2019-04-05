〈中部〉機車「鐵支牌」 南投上批標售出1面

2019-04-05

〔記者陳鳳麗／南投報導〕台灣騎機車人口多，南投監理站一月才開放的號牌已用光，新一批普通重型機車「MYT-0001～MYT-9999」號牌，八日上午九時到十日上午九時開放上監理服務網標售，其中被大家稱為「鐵支號牌」的8888等四號相同之車牌，底價三千元，兩兩相同或連號的則是二千元起跳。有民眾笑稱「若英文代碼是MIT就比較有興趣標售」。

南投監理站的普通重型機車「英文代碼MYD-600～MYD-9999」號牌，一月開放網路標售，但到標售時間截止，只有「MYD-8888」被以四千元標走，其它6666、7777、9999都乏人問津。

新的一批「英文代碼MYT-0001～MYT-9999」共六千五百面號牌，有些民眾就直接回應「不會多花錢去標售」。但也有民眾說：「若英文代碼改成MIT，標鐵支牌的意願會較高！」

監理站人員表示，上一批機車號牌標售，民眾意願不若汽車號牌高，應該是機車價格數萬元之譜，汽車則是動輒百萬甚至數百萬元，車價天差地別，對吉利號牌的心態也不一樣。

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