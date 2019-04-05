〈中部〉溪頭抬高人行道 民怨交通更亂

2019-04-05

〔記者謝介裕／南投報導〕改善溪頭風景區交通秩序，南投縣府祭出「人車分道」手法，正在進行「立體」人行道工程，惟街道停車空間也遭壓縮，讓地方民眾覺得停車更不方便，有種未蒙其利先受其害之感。

地方民眾表示，溪頭就是因停車場、停車格不足，才導致交通亂象橫生，縣府在施工過程中，刻意將人行道高度抬高，讓車子無法像以往常一樣暫停路邊，況且「立體」人行道比路面至少高出十五公分，商家難以停車卸貨，甚至推著娃娃車外出散步的婦女朋友，因缺乏讓娃娃車上人行道的通道，也只能被迫與車爭道，更是險象環生。其實增建停車場、劃設停車格才是當務之急，也是徹底改善亂停車等交通亂象之道。

南投縣府工務處說，溪頭人行道改善工程，全長約八百公尺，經費約二千萬元，於去年九月開始施工，預計本月底可完工，藉此提高旅遊品質及遊客安全，至於增建停車場問題，因溪頭土地絕大多數是台大實驗林管處所有，仍有待與其進一步協商。

台大實驗林管處則指出，溪頭自然教育園區目前停車場小型車位計有七○二個、大型車位五十個，未來將研擬從傳統人工改為全時段自動收費方式，以加快民眾入園時間及提高停車週轉效率。

不過，停車空間也的確不足，基於道路乘載量、停車空間數量、空氣品質等種種考量，該處將與縣府就闢建立體停車場或設轉運站等相關計畫持續討論。

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