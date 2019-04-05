〈中部〉農糧署︰鼓勵芭樂加工、外銷

2019-04-05

〔記者簡惠茹／台北報導〕為搶救低迷芭樂價格，農委會祭出多項措施後，終於讓大台北批發市場芭樂價格在清明連假第一天，從前天每公斤拍賣平均價格十二．二元，一口氣提升到昨天的十七．七元，增幅四成五，若跟三月三十日今年最低點十．八元相比，增幅更達六成四。

根據「農產品批發市場交易行情網」，大台北地區芭樂交易量則從前天的一五二．七公噸，減至一三一．五公噸，交易量減少，價格也隨之提升，農糧署副署長蘇茂祥表示，拍賣價格提高主要是因為多項措施啟動逐漸產生成效。

蘇茂祥表示，不但請各縣市政府公告徵求加工，目前徵求量已經達一千兩百多公噸，總目標量是三千公噸，且為鼓勵加工廠增加採購量及提高農民收益，以每公斤八元以上採購者，加工補助由每公斤二元提高為三元；另考量農民團體需雇工去除套袋，以符合加工廠需求，集運費由二元提高為三元；外銷也同步進行中，目前芭樂外銷量也已經比去年同期增加四成，逐步展現效果。

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