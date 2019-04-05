〈中部〉芭樂量減 價格拉上來了

2019-04-05

〔記者顏宏駿／彰化報導〕芭樂價格昨天終於擺脫連日低價的陰霾，從三月底的崩盤價十元上下，一舉拉到一公斤十五．八元，之前農委會主委陳吉仲發下豪語，一週之內要「把崩盤價攆走」，提前四天達陣。

芭樂價格在上個月底來到「春季史上最低價」，每公斤約十元（成本價約十五元），全台成交大爆量，每天都維持在三百多公噸，四月一日休市，二日全台均價十一．七元、成交總量三四八噸，三日為十一．四元、三五一噸，四日是十五．八元、二一一噸。

前天成交量達到最高峰，昨進貨量銳減，成交量減到二一一噸，價格自然拉抬上來，後續是否能維持？官員表示還要再觀察。

農糧署官員說，農民見價格低到不再低，就自行減量，如果價格又回到成本價以上難保又出現大量，其實有口碑或品質好的芭樂，送到市場仍可賣到好價格。

農民︰寧作堆肥 不敢送去市場

徐姓農民說，市場價格低，加上媒體報導，農民已不敢把產品送往市場賣，寧願拿來作堆肥，其實這時候的芭樂已經到最尾聲，品質普普通通，農民的心態就是「這一季沒賺，趕快讓它結束」，所以價格才能很快拉上來。

溪州鄉農會總幹事彭顯賦說，產季已到「最尾聲」，芭樂樹在春季最好休養生息，把土壤養好，把品質顧好才是王道，這波價跌，好品質一 樣能賣好價錢，就因為已經做出口碑，大盤直接找上門。

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