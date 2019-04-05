〈中部〉塞塞塞 中山高南下回堵25公里

2019-04-05

〔記者湯世名／彰化報導〕昨天是清明節四天連續假期首日，國道一號中部南下路段一早就湧入大批車潮，從南屯交流道至埔鹽系統交流道之間的廿五公里長度，擠滿了返鄉車輛，一路走走停停，王田、彰化路段甚至一度出現定點，平均時速約為四十公里左右，國道警方呼籲用路人小心行車，以策安全。

南屯至埔鹽系統 時速40公里

昨天前往彰化火車站視察交通運輸的交通部長林佳龍表示，鼓勵民眾多多搭乘公共運輸工具，若實在沒辦法需要開車上國道，建議多使用1968APP，掌握路況再上車，盡量避開地雷區。他並說，連續假期第四天收假時，夜間免費將延長到隔天早上十點，呼籲大家多利用地方道路來分流，慎選上路時段、特定路段，以免深陷塞車之中。

今預估車潮仍多 宜提早上路

國道警方預估，今天連假第二天，南下彰化系統至埔鹽路段上午仍可能湧入大批出遊車潮，呼籲用路人提早上路或利用省道、快速道路以避開壅塞時段。

昨天上午七點多國道一號中部南下路段即出現返鄉車潮，上午八點過後車潮紛紛湧現，三線車道也開始回堵，以往最容易壅塞的台中到埔鹽系統路段，昨天同樣出現大塞車，上午九點過後壅塞更為嚴重，從南屯交流道起即一路走走停停，平均時速約四十公里，再往南到一八九公里王田交流道路段時突然出現定點，用路人抱怨「又塞爆了！」

國道一號中部路段三線車道變成大停車場，再往南到一九二公里彰化系統交流道路段，情況依然沒有改善，平均時速只有三、四十公里左右，甚至一度降至定點不動，直到往南到了一九五公里後才稍微回復到四十公里，不過，過了一九八公里彰化交流道後又開始大塞，直到二○五公里埔鹽系統交流道過後才稍微恢復順暢。

至於國道三號中部路段，上午九時過後南下二○○公里快官交流道路段出現大量車潮，車輛也是走走停停，接近中午時分才逐漸恢復正常。

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