〈中部〉蔦松國小慶百歲 席開400桌宴校友

2019-04-05

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林水林蔦松國小昨舉辦百年校慶活動，重頭戲世紀同學會，超過三千五百名校友及眷屬與會，席開四百桌，許多數十年不見的老同學開心閒話家常，場面溫馨熱鬧。

早年蔦松是水林鄉最熱鬧聚落之一，蔦松國小全盛時期全校有上千名學生，隨著人口外移，現只剩六十六人，為找回校友參加百年校慶，拍攝「心內字」短片，感動許多校友相揪回校。

昨有超過三千五百名校友及眷屬參加，其中最年長的是九十七歲黃文來，台塑總經理林善志是第四十三屆、一九六七年畢業，在南亞工作時曾參加當時五燈獎歌唱節目，通過五度五關，他昨天帶著全家人返校，還應邀上台演唱二首歌曲。

重頭戲世紀同樂會，學校借用校旁二分農地席開四百桌，讓老同學邊吃邊閒話家常。

第卅七屆校友郭吉來帶著高齡母親郭王世蓮與子女、孫子參加，郭吉來說，已過世的父親也是蔦松國小校友，二○○八年母親把父親喪葬節餘款三萬元捐給蔦松國小，今年百年校慶她再捐出自己的老人年金廿萬元給學校，資助清寒學生。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/