〈中部〉警方加強交管 清明掃墓免塞車

2019-04-05

〔記者林國賢、林宜樟／綜合報導〕清明連假，掃墓及旅遊車流湧上道路，造成塞車等瓶頸，警方請用路人提早改道或保持耐心。

雲縣警察局交通隊指出，古坑綠色隧道、劍湖山遊樂區、北港地區及各交流道匝道口是連假易塞車瓶頸，警方加強維護交通。

消防局災害搶救科科長吳宏毅說，四不就是「不」任意燒雜草、「不」讓冥紙飛揚、「不」隨意丟煙蒂、「不」放爆竹煙火；二「記得」撲滅殘火、「記得」隨手收拾垃圾。

警方表示，斗六八德公墓、莿桐第二公墓、林內九芎公墓、斗南新庄、崙仔公墓、古坑麻園、萬善祠、懷恩堂公墓、虎尾惠來公墓、西螺大興公墓、臺西菜尾公墓、北港府番公墓周邊將是人車潮擁擠，請用路人保持耐心。

嘉義地區最大公墓區水上鄉牛稠埔，預料今天會湧入大批掃墓車流，嘉義縣警方排定交管措施，自早上七點至下午三點，針對嘉一六五線中莊派出所前等易壅塞路口、台八十二線快速道路中和交流道等處加強交通疏導及管制。

警方說，嘉雲寶塔前道路規劃為單行道，禁止臨停及迴轉，慈雲寶塔附近若出現壅塞，將疏導往將軍山環山道路，掃墓車輛於忠和國小前進行分流，內車道車輛引導左轉嘉雲寶塔及公墓區，直行車輛引導到義和修車廠再左轉進慈雲寶塔。

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