〈南部〉成功國小鄭成功議和圖解說 不符史實將撤下

2019-04-04

〔記者蔡文居／台南報導〕台南赤崁樓有一座「鄭成功議和圖」雕像，緊鄰赤崁樓的成功國小在學校旁製作導覽解說告示，竟說當年的荷蘭人是跪著，因荷蘭人反映，「給荷蘭人一點面子，才讓荷蘭人站起來」。此說法昨天遭到南市原住民議員穎艾．達利強烈抨擊，指不僅違反史實，還牽強附會，要求文化局全面清查全市古蹟等導覽、標示，以免以訛傳訛。

成功國小校長鄭文斌說，會先將解說告示卸下，等校區新建後，將重新擬定解說告示。

荷蘭人下跪說 違反史實

台南市議會昨天進行文化局及新聞處工作業務報告，穎艾．達利質詢表示，成功國小在赤崁街學校圍牆邊製作的導覽解說，有關「鄭成功議和圖」部分的說明提到，「原先這座雕塑原名鄭成功受降圖，當時的荷蘭人是跪著的，後來荷蘭領導向台灣當局提意見，說給荷蘭人一點面子，才讓荷蘭人站起來了。」

出現領導、台灣當局等中國用語

穎艾．達利出示一段簡體字的相關說明，懷疑是該文字解說的來源。他說，荷蘭並無降書、也沒跪著一事，該說法根本違反史實，只是在歌頌大中華民族泱泱大國，而且還出現「領導」、「台灣當局」等中國用語。

文化局長：將要求該校修正

文化局長葉澤山表示，這並非台灣立場的書寫方式，看待歷史應該有多少證據、說多少話，但難免有一些人對歷史會加油添醋、穿鑿附會，該解說並不符合史實，會跟成功國小反映修正。新聞處長劉怡伶則說，這應是有心人要挑撥台灣和荷蘭人。

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