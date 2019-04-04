〈南部〉清明掃墓、觀光車潮 今明達高峰

2019-04-04

〔記者王俊忠／台南報導〕每年清明掃墓人、車潮湧入，造成台南市三十處主要公墓及納骨塔區周邊交通壅塞，今年清明連假，警方規劃三十處墓區、九大風景區交通管制措施，每天動員約六百名警力維持墓區、風景區與各主要道路交通順暢，籲請民眾多利用掃墓專車、搭乘大眾運輸工具。

交管、接駁車等措施因應

市警局針對今年清明節連假交通流量預估，四月四日及五日的清晨五時至下午五時將是掃墓高峰期，其中以五日清明節當天車流量最大，將採交管、替代道路與接駁車等措施因應，相關交通管制措施及接駁車如下：

交通管制：一、「南山公墓」管制時段從五日上午七時至下午四時止，管制路段南區新都路（大成路至西門路），禁止三輪以上車輛進入，例外車輛：接駁車與公務車。二、「崇孝塔」管制時段從五日上午七時至下午四時止，管制路段：南區健康路一三三巷口至崇孝塔及竹溪街口前道路，禁止三輪以上車輛進入，例外車輛：公務車。

免費接駁車如下：一、南區南山公墓：五日上午八時至下午四時，殯葬所提供十二輛中巴在公墓內新都路管制路段讓民眾得隨招隨停的搭乘服務。二、南化區懷恩堂、思親堂：五日上午七時半至中午十二時，區公所提供懷恩堂兩輛及思親堂三輛中巴接駁。三、六甲區納骨塔：四日、五日上午八時至下午四時，區公所提供兩輛中巴接駁。四、歸仁區納骨塔：四日上午九時至下午二時，區公所提供一輛中巴接駁。五、新營福園：五日上午八時至下午四時，新營區公所提供五輛接駁專車（體育場停車場至新營福園）服務。

各風景區 警排班疏導交通

交警大隊長翁誌宏表示，連假期間會針對轄區各主要幹道及九大風景區（赤崁樓、孔廟、安平古堡、海安路商圈、七股鹽山、奇美博物館、虎頭埤、梅嶺、關仔嶺）與主要墓園，配合各道路主管機關規劃交管措施及大眾運輸工具，編排警力疏導交通，交大勤務中心電視牆隨時監看路況系統觀測轄內車流，請遊客和民眾多利用替代道路與接駁車，避免塞車。

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