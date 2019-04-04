〈南部〉《高雄》清明連假掃墓、出遊 交局籲多搭大眾運輸

2019-04-04

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市交通局為紓解清明四天連續假期返鄉及各觀光景點交通，特別研訂「清明節交通疏導計畫」，並呼籲民眾多利用大眾運輸工具，避免塞在路上影響假期心情。

今年清明節連續假期自四月四日到四月七日合計四天，高雄市各墓區將實施交通管制，並配合闢駛免費接駁車加強服務，詳細資訊請上高雄市殯葬管理處清明專頁（http://mso3.kcg.gov.tw）查詢。

觀光景點交通管制部分，為鼓勵民眾利用公共運輸出遊，交通局特別針對各觀光景點規劃「捷運+接駁公車」的旅遊路線，遊客只要將車輛停放在七大轉乘捷運站的停車場，即可搭乘捷運快速進出景點，免去出遊塞車的困擾。

開車出遊的民眾，如果想瞭解連假即時路況，可多利用道路資訊可變標誌（ＣＭＳ）、警廣、「高雄任我行」APP、高雄市即時交通資訊網（http://traffic.kctmc.nat.gov.tw/index.jsp）、省道即時交通資訊網等查詢，並行駛替代道路避開壅塞。

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