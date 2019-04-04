〈南部〉《高雄》韓粉屢留言恐嚇 民進黨團：拒絕霸凌

2019-04-04

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會民進黨團多位議員，質詢高雄市長韓國瑜或批判市政後，遭韓粉留言霸凌或恐嚇人身安全，黨團發表聲明強調合理質詢、拒絕霸凌，要求警方一週內破案。

人身安全遭恐嚇 促警方一週內破案

高市警察局長李永癸承諾全力偵辦、且會儘速破案，市刑警大隊長侯東輝說明，已展開ＩＰ調閱，如果在境內、有信心一週內處置，若在境外、需要多點時間。

除了鄭孟洳遭恐嚇，議員林智鴻、簡煥宗、陳致中、李喬如及前議長、現任議員康裕成都遭留言謾罵或恐嚇。

發表聲明 捍衛言論自由與質詢義務

民進黨團懷疑這些韓粉是有系統性的攻擊，昨集體聲明合理質詢、拒絕霸凌，強力捍衛言論自由與民代質詢義務；並呼籲各黨派支持者彼此尊重，台灣是言論自由的國家，但言論自由還是有底線，不該公然侮辱、恐嚇威脅。

此外，因對市長韓國瑜訪問中國有疑慮，一位媽媽在網路發表「請韓市長收下我的一封信」文章，多位民進黨議員前日質詢時欲交給韓國瑜，不料韓搖手拒收，議員不放棄，強調是市民寫的信，給你看一下而已、要不要看一下，韓國瑜才允諾等一下讀。

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